«Аль-Наср» хочет подписать вратаря «Севильи» Боно

Саудовский «Аль-Наср» заинтересован в подписании марокканского вратаря «Севильи» Яссина Боно. Об этом сообщает AS.

«Аль-Наср» ищет замену колумбийскому вратарю Давиду Оспине, который получил травму. Боно заинтересовал саудовский клуб после яркого сезона, в котором голкипер выиграл в составе «Севильи» Лигу Европы, а также помог сборной Марокко дойти до полуфинала чемпионата мира в Катаре. Отмечается, что интерес к Яссину проявляют также некоторые европейские клубы и ещё одна арабская команда, однако все они пока далеки от трансфера.

За «Аль-Наср» выступает португальский нападающий Криштиану Роналду. В прошедшем сезоне клуб финишировал на второй строчке турнирной таблицы чемпионата Саудовской Аравии.