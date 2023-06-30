«Аль-Наср» хочет подписать вратаря «Севильи» Боно
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Саудовский «Аль-Наср» заинтересован в подписании марокканского вратаря «Севильи» Яссина Боно. Об этом сообщает AS.
«Аль-Наср» ищет замену колумбийскому вратарю Давиду Оспине, который получил травму. Боно заинтересовал саудовский клуб после яркого сезона, в котором голкипер выиграл в составе «Севильи» Лигу Европы, а также помог сборной Марокко дойти до полуфинала чемпионата мира в Катаре. Отмечается, что интерес к Яссину проявляют также некоторые европейские клубы и ещё одна арабская команда, однако все они пока далеки от трансфера.
За «Аль-Наср» выступает португальский нападающий Криштиану Роналду. В прошедшем сезоне клуб финишировал на второй строчке турнирной таблицы чемпионата Саудовской Аравии.
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