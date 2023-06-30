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Гендиректор «Интера» подтвердил интерес «Манчестер Юнайтед» к Онана

Гендиректор «Интера» подтвердил интерес «Манчестер Юнайтед» к Онана
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Генеральный директор «Интера» Джузеппе Маротта прокомментировал интерес к вратарю «нерадзурри» Андре Онана.

«Манчестер Юнайтед» проявил пристальный интерес к Онана. От клуба может последовать предложение в ближайшие дни. После этого мы с игроком тщательно подумаем над ответом», — приводит слова Маротты Tuttomercatoweb.

Андре Онана перешёл в «Интер» летом 2022 года в качестве свободного агента. Ранее камерунский голкипер играл за «Аякс».

Вместе с «нерадзурри» вратарь стал финалистом Лиги чемпионов в сезоне-2022/2023. Во всех турнирах минувшей кампании Онана провёл за «Интер» 41 матч, пропустив 36 мячей. 19 игр из 41 стали для голкипера «сухими».

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