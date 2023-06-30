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«Брейдаблик» разгромил «Будучность» в финале предварительного раунда ЛЧ

«Брейдаблик» разгромил «Будучность» в финале предварительного раунда ЛЧ
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Сегодня, 30 июня, на стадионе «Коупавогсвёллур» в Исландии состоялся матч в рамках финала предварительного раунда Лиги чемпионов. Встречались «Будучность» и «Брейдаблик». Финальный свисток Кшиштофа Якубика (Польша) зафиксировал разгромную победу исландцев со счётом 5:0.

Счёт в матче был открыт уже в начале первого тайма на восьмой минуте. Отличился нападающий Виктор Эйнарссон с передачи Кристинна Стейндорссона. Преимущество было удвоено на 22-й минуте. Автором гола стал форвард Стефан Сигурдарсон, а голевую оформил Гисли Эйолфссон.

Уже через семь минут Эйолфссон сумел отличиться сам. Далее через четыре минуты счёт стал 4:0. Постарался Хёскульдур Гюннлёйхссон, помог ему в этом Стефан Сигурдарсон. На 74-й минуте был установлен окончательный результат. Автором пятого мяча в ворота соперника стал Джейсон Дади Сванторссон.

Лига чемпионов. Предварительный раунд. Финал
30 июня 2023, пятница. 22:00 МСК
Будучность
Подгорица, Черногория
Окончен
0 : 5
Брейдаблик
Коупавогюр, Исландия
0:1 Эйнарссон – 5'   0:2 Сигурдарсон – 22'   0:3 Эйолфссон – 29'   0:4 Гюннлёйхссон – 33'   0:5 Сванторссон – 74'
Удаления: Джуричкович – 90+2' / нет
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