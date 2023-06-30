«Брейдаблик» разгромил «Будучность» в финале предварительного раунда ЛЧ

Сегодня, 30 июня, на стадионе «Коупавогсвёллур» в Исландии состоялся матч в рамках финала предварительного раунда Лиги чемпионов. Встречались «Будучность» и «Брейдаблик». Финальный свисток Кшиштофа Якубика (Польша) зафиксировал разгромную победу исландцев со счётом 5:0.
Счёт в матче был открыт уже в начале первого тайма на восьмой минуте. Отличился нападающий Виктор Эйнарссон с передачи Кристинна Стейндорссона. Преимущество было удвоено на 22-й минуте. Автором гола стал форвард Стефан Сигурдарсон, а голевую оформил Гисли Эйолфссон.
Уже через семь минут Эйолфссон сумел отличиться сам. Далее через четыре минуты счёт стал 4:0. Постарался Хёскульдур Гюннлёйхссон, помог ему в этом Стефан Сигурдарсон. На 74-й минуте был установлен окончательный результат. Автором пятого мяча в ворота соперника стал Джейсон Дади Сванторссон.
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