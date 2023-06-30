Бывший полузащитник мадридского «Реала» Гарет Бэйл был награждён орденом Британской империи из рук принца Уэльского.

«Для меня большая честь получить орден Британской империи от принца Уэльского. Очень особенное утро в окружении такого количества невероятных и вдохновляющих людей», — написал Бэйл в своём «твиттере».

Напомним, в составе «Реала» Бэйл выиграл 17 трофеев, пять раз одержав победу в Лиге чемпионов (2014, 2016, 2017, 2018, 2022) и трижды став чемпионом Испании (2017, 2020, 2022). Также за свою карьеру валлийский нападающий успел поиграть за лондонский «Тоттенхэм» и «Саутгемптон». Завершил свои выступления в футболе на профессиональном уровне Бэйл в январе 2023 года. Последним его клубом стал «Лос-Анджелес».