Луис Энрике предложил Жоау Феликсу присоединиться к «ПСЖ»

Испанский специалист Луис Энрике, которого со дня на день должны официально назначить на должность главного тренера «Пари Сен-Жермен», уже совершает первые шаги в интересах парижского клуба. Энрике пригласил португальского футболиста Жоау Феликса перебраться в Париж, сообщает Relevo.
Права на Феликса принадлежат мадридскому «Атлетико», но вторую часть сезона-2022/2023 нападающий провёл в аренде за «Челси». По информации издания, Жоау не собирается оставаться в Мадриде и ставит «матрасникам» условие, что новый клуб должен обязательно выступать в Лиге чемпионов.
В пользу перехода Феликса в «ПСЖ» также говорит тот факт, что агент португальца Хорхе Мендес находится в приятельских отношениях со спортивным директором парижан Луишем Кампушем.
Во второй половине сезона-2022/2023 португальский форвард провёл 20 матчей за «Челси» во всех турнирах, в которых он отметился четырьмя голами. Контракт игрока с «Атлетико» действует до конца июня 2027 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 50 млн.
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