Мантуан и Ду Кейрос поучаствовали в благотворительном мероприятии

«Зенит» и компания «Газпром переработка» поучаствовали в мероприятии социального проекта «Норма жизни» совместно с благотворительной организацией «Перспективы». Об этом сообщается в телеграм-канале клуба.

Полузащитники сине-бело-голубых Густаво Мантуан и Ду Кейрос посетили арт-резиденцию «Перспектив», построенную при поддержке газоперерабатывающей компании в кластере «Нормальное место».

Футболисты побывали на экскурсии в мастерских пространства и познакомились с подопечными благотворительной организации «Перспективы» из психоневрологического интерната и квартир сопровождаемого проживания.

Вместе участники окунулись в атмосферу Латинской Америки – примерили карнавальные наряды, послушали специальный плейлист, приготовили мексиканские такос и безалкогольные разноцветные коктейли. Финальной точкой стала совместная дегустация блюд и напитков.

Все участники проекта получили памятные сувениры от бразильских футболистов и партнёра, а также сделали совместные фото на память.