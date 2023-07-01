Мантуан и Ду Кейрос поучаствовали в благотворительном мероприятии

«Зенит» и компания «Газпром переработка» поучаствовали в мероприятии социального проекта «Норма жизни» совместно с благотворительной организацией «Перспективы». Об этом сообщается в телеграм-канале клуба.
Полузащитники сине-бело-голубых Густаво Мантуан и Ду Кейрос посетили арт-резиденцию «Перспектив», построенную при поддержке газоперерабатывающей компании в кластере «Нормальное место».
Футболисты побывали на экскурсии в мастерских пространства и познакомились с подопечными благотворительной организации «Перспективы» из психоневрологического интерната и квартир сопровождаемого проживания.
Вместе участники окунулись в атмосферу Латинской Америки – примерили карнавальные наряды, послушали специальный плейлист, приготовили мексиканские такос и безалкогольные разноцветные коктейли. Финальной точкой стала совместная дегустация блюд и напитков.
Все участники проекта получили памятные сувениры от бразильских футболистов и партнёра, а также сделали совместные фото на память.
- 1 июля 2023
-
00:58
-
00:48
-
00:42
-
00:35
-
00:31
-
00:24
-
00:14
-
00:12
-
00:01
- 30 июня 2023
-
23:56
-
23:52
-
23:49
-
23:49
-
23:40
-
23:27
-
23:25
-
23:23
-
23:13
-
23:11
-
23:11
-
22:53
-
22:44
-
22:41
-
22:34
-
22:33
-
22:27
-
22:15
-
22:02
-
22:01
-
22:01
-
21:49
-
21:48
-
21:47
-
21:39
-
21:28