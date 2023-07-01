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Мантуан и Ду Кейрос поучаствовали в благотворительном мероприятии

Мантуан и Ду Кейрос поучаствовали в благотворительном мероприятии
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«Зенит» и компания «Газпром переработка» поучаствовали в мероприятии социального проекта «Норма жизни» совместно с благотворительной организацией «Перспективы». Об этом сообщается в телеграм-канале клуба.

Полузащитники сине-бело-голубых Густаво Мантуан и Ду Кейрос посетили арт-резиденцию «Перспектив», построенную при поддержке газоперерабатывающей компании в кластере «Нормальное место».

Футболисты побывали на экскурсии в мастерских пространства и познакомились с подопечными благотворительной организации «Перспективы» из психоневрологического интерната и квартир сопровождаемого проживания.

Вместе участники окунулись в атмосферу Латинской Америки – примерили карнавальные наряды, послушали специальный плейлист, приготовили мексиканские такос и безалкогольные разноцветные коктейли. Финальной точкой стала совместная дегустация блюд и напитков.

Все участники проекта получили памятные сувениры от бразильских футболистов и партнёра, а также сделали совместные фото на память.

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