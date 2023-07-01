30-летний бразилец составил завещание и оставил все свои активы Неймару
Поделиться
30-летний бразилец, у которого проблемы со здоровьем, составил официальное завещание, оставив все свои активы нападающему «ПСЖ» Неймару.
«Несмотря на то что мне почти 31 год, у меня не очень хорошее здоровье, и из-за этого я действительно понял, что мне некому оставить свои вещи на случай моей смерти.
Мне нравится Неймар, я во многом идентифицирую себя с ним. Я тоже страдаю от клеветы, я тоже семейный человек. Его отношения с отцом мне напоминают мои с папой, который уже умер. Но прежде всего я знаю, что он не живёт ради денег. В наше время это редкость.
Мне бы очень не хотелось, чтобы правительство или родственники знали об этом. Я с ними не лажу. Я пытался рассказать об этом Неймару, но безуспешно», — приводит слова мужчины Metropoles.
Комментарии
- 1 июля 2023
-
00:58
-
00:48
-
00:42
-
00:35
-
00:31
-
00:24
-
00:14
-
00:12
-
00:01
- 30 июня 2023
-
23:56
-
23:52
-
23:49
-
23:49
-
23:40
-
23:27
-
23:25
-
23:23
-
23:13
-
23:11
-
23:11
-
22:53
-
22:44
-
22:41
-
22:34
-
22:33
-
22:27
-
22:15
-
22:02
-
22:01
-
22:01
-
21:49
-
21:48
-
21:47
-
21:39
-
21:28
Партнерский контент