30-летний бразилец составил завещание и оставил все свои активы Неймару

30-летний бразилец, у которого проблемы со здоровьем, составил официальное завещание, оставив все свои активы нападающему «ПСЖ» Неймару.

«Несмотря на то что мне почти 31 год, у меня не очень хорошее здоровье, и из-за этого я действительно понял, что мне некому оставить свои вещи на случай моей смерти.

Мне нравится Неймар, я во многом идентифицирую себя с ним. Я тоже страдаю от клеветы, я тоже семейный человек. Его отношения с отцом мне напоминают мои с папой, который уже умер. Но прежде всего я знаю, что он не живёт ради денег. В наше время это редкость.

Мне бы очень не хотелось, чтобы правительство или родственники знали об этом. Я с ними не лажу. Я пытался рассказать об этом Неймару, но безуспешно», — приводит слова мужчины Metropoles.