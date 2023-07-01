Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Будущее футбола Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

30-летний бразилец составил завещание и оставил все свои активы Неймару

30-летний бразилец составил завещание и оставил все свои активы Неймару
Неймар
Комментарии

30-летний бразилец, у которого проблемы со здоровьем, составил официальное завещание, оставив все свои активы нападающему «ПСЖ» Неймару.

«Несмотря на то что мне почти 31 год, у меня не очень хорошее здоровье, и из-за этого я действительно понял, что мне некому оставить свои вещи на случай моей смерти.

Мне нравится Неймар, я во многом идентифицирую себя с ним. Я тоже страдаю от клеветы, я тоже семейный человек. Его отношения с отцом мне напоминают мои с папой, который уже умер. Но прежде всего я знаю, что он не живёт ради денег. В наше время это редкость.

Мне бы очень не хотелось, чтобы правительство или родственники знали об этом. Я с ними не лажу. Я пытался рассказать об этом Неймару, но безуспешно», — приводит слова мужчины Metropoles.

Материалы по теме
Неймар: если бы футбол был индивидуальным видом спорта, я бы уже достиг всех целей
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023