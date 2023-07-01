«Милан» проявил настойчивый интерес к игроку «Сассуоло» Давиде Фраттези

«Милан» активно вступил в борьбу за полузащитника «Сассуоло» Давиде Фраттези, на которого также претендует «Интер». Директор чёрно-зелёных Джованни Карневали отклонил уже несколько предложений, поступивших из Ломбардии, сообщает итальянский журналист Джанлука Ди Марцио.

По информации инсайдера, «Милан» планирует организовать личную встречу с представителями «Сассуоло», чтобы обсудить будущее Фраттези. «Россонери» надеются опередить конкурентов, хотя ощутимого прогресса «Милану» добиться пока не удалось: в течение дня Карневали заявил, что ни одно из полученных предложений не удовлетворило руководство «Сассуоло». Кроме того, менеджер подчеркнул, что поступающие предложения не будут соответствовать ожиданиям клуба, будет принято решение сохранить полузащитника в команде.

В сезоне-2022/2023 на счету Фраттези 38 матчей за «Сассуоло» во всех турнирах, в которых он отметился семью голами. Контракт игрока с нынешним клубом действует до конца июня 2026 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 25 млн.