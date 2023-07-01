Пулишич хочет играть только в «Милане» — Tuttomercatoweb

Полузащитник «Челси» Кристиан Пулишич принял твёрдое решение относительно своего будущего, сообщает Tuttomercatoweb.

Игрок считает, что ему нужен только «Милан». Ради перехода Пулишич готов согласиться на существенное понижение зарплаты: он хочет получать больше игровой практики. «Челси» просит за игрока € 25 млн, зная, что «Милан» хочет пустить в ход прибыль от продажи полузащитника Сандро Тонали. В то же время предложение «россонери» существенно меньше желаемой суммы.

В минувшем сезоне 24-летний Пулишич вышел на поле в 30 матчах, в которых отметился голом и двумя результативными передачами. Контракт американского полузащитника с «Челси» истекает летом 2024 года. Кристиан выступает за клуб с 2019 года.