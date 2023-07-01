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Директор «Манчестер Сити» рассказал о трансферной политике клуба

Директор «Манчестер Сити» рассказал о трансферной политике клуба
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Директор «Манчестер Сити» Ферран Сориано рассказал о трансферной политике английской команды.

«В последние пять лет наши инвестиции в новых игроков были хорошо продуманы. Мы не являемся лидерами по расходам на трансферы уже последние несколько лет. Мы работаем с умом. Когда нам не нравится сделка, мы выходим из неё и не паникуем», — приводит слова Сориано Mirror.

Напомним, ранее «горожане» сделали требл. Команда выиграла чемпионат (опередив «Арсенал» на пять очков) и Кубок Англии (победа над «Манчестер Юнайтед» — 2:1). Также «Манчестер Сити» выиграл Лигу чемпионов. В финале главного еврокубка «Манчестер Сити» с минимальным счётом одолел миланский «Интер» (1:0). Стоит отметить, что «горожане» впервые в своей истории стали обладателями этого трофея.

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