Поль Погба отклонил предложения от саудовских клубов

Полузащитник «Ювентуса» Поль Погба не собирается переезжать в Саудовскую Аравию.

Как сообщает сайт журналиста Джанлуки ди Марцио, у Погба были предложения от саудовских клубов, однако француз ответил на них отказом. «Ювентус», вероятно, предложит 30-летнему хавбеку согласиться на сокращение зарплаты, если тот хочет остаться в клубе.

В сезоне-2022/2023 на счету Погба десять матчей за «Ювентус» во всех турнирах, в которых он отметился одной результативной передачей.

Контракт игрока с туринским клубом действует до конца июня 2026 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 15 млн.

Туринская команда заняла седьмое место, набрав 62 очка. «Бьянконери» сыграют в Лиге конференций – 2023/2024. По ходу чемпионата с «Ювентуса» сняли десять очков. Из Лиги чемпионов команда вылетела на групповом этапе и затем дошла до полуфинала Лиги Европы. В Кубке Италии «Ювентус» выбыл также на стадии полуфинала.

Погба станцевал с травмированным коленом: