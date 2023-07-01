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Английский бизнесмен рассказал о недавней попытке приобрести половину акций «Барселоны»

Английский бизнесмен рассказал о недавней попытке приобрести половину акций «Барселоны»
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Английский бизнесмен Джим Рэтклифф рассказал о переговорах по покупке «Барселоны», а также поделился своими мыслями по плану клуба продать телеправа. Англичанин хотел купить 50% акций каталонского клуба в 2021 году.

«Мы сказали им: «Не делайте этого – мы вложим два-три миллиарда фунтов, отремонтируем «Камп Ноу», будем владеть 50% клуба». Нас интересовал только футбол, а не зарабатывание денег. Я думаю, это сработало бы.

Мы говорили об этом, но, в конце концов, они думали, что не смогут предложить это болельщикам. Это дорога к катастрофе. Режимы в «Барселоне» все краткосрочны, потому что президент приходит, делает всё это в течение пяти лет и передаёт бардак кому-то другому.

Теперь они продали часть прав на следующие 25 лет. Они продали их американским хедж-фондам. Итак, у них есть эта большая куча денег, которую они могут тратить», – написал Рэтклифф в книге о себе.

Реконструкция стадиона «Камп Ноу» в Барселоне:

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