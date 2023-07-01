Губернатор Калининградской области Алиханов назвал задачу «Балтики» на сезон в РПЛ

Губернатор Калининградской области Антон Алиханов рассказал о задачах «Балтики» в Российской Премьер-Лиге (РПЛ).

«Задача достаточно простая — попасть в десятку и в ней закрепиться. Понятно, что сложно сейчас говорить о чем-то ином. Но нужно не быть в зоне вылета, а быть в десятке. Пойти путем «Оренбурга» — все команды, выходящие в РПЛ, хотят, чтобы первый сезон у них получился, как у «Оренбурга», — приводит слова Алиханова «Известия».

Напомним, калининградская «Балтика» вышла в РПЛ. Команда заняла второе место в турнирной таблице Мелбет Первой лиги. Подопечные Сергея Игнашевича набрали 67 очков после 34 матчей.

Новый сезон Российской Премьер-Лиги стартует 21-23 июля 2023 года. В 1-м туре чемпионата «Балтика» на выезде сыграет с «Сочи».