Губернатор Калининградской области Алиханов назвал задачу «Балтики» на сезон в РПЛ
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Губернатор Калининградской области Антон Алиханов рассказал о задачах «Балтики» в Российской Премьер-Лиге (РПЛ).
«Задача достаточно простая — попасть в десятку и в ней закрепиться. Понятно, что сложно сейчас говорить о чем-то ином. Но нужно не быть в зоне вылета, а быть в десятке. Пойти путем «Оренбурга» — все команды, выходящие в РПЛ, хотят, чтобы первый сезон у них получился, как у «Оренбурга», — приводит слова Алиханова «Известия».
Напомним, калининградская «Балтика» вышла в РПЛ. Команда заняла второе место в турнирной таблице Мелбет Первой лиги. Подопечные Сергея Игнашевича набрали 67 очков после 34 матчей.
Новый сезон Российской Премьер-Лиги стартует 21-23 июля 2023 года. В 1-м туре чемпионата «Балтика» на выезде сыграет с «Сочи».
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