Президент «Десны» заявил, что клуб ещё не получил денег от продажи Мудрика в «Челси»

Президент «Десны» Владимир Левин ответил на вопрос, получил ли клуб деньги за трансфер из «Шахтёра» в «Челси» вингера Михаила Мудрика, когда-то выступавшего в команде на правах аренды.

«Получила ли «Десна» средства за трансфер Мудрика в «Челси»? К сожалению, на данный момент «Десна» не получила денег за трансфер Мудрика в Челси. Новая система TMS-менеджера и FIFA Clearing House SAS, которую мы проходим, доставляет нашему клубу непреодолимые трудности. Мы столкнулись со сложной верификацией и изменением требований к документам, что усложняет наши попытки получить деньги.

Однако наш клуб будет бороться до конца, чтобы доказать правомерность наших прав и получить вознаграждение за работу с игроком. Поэтому, если мы получим деньги, я сообщу об этом как о победе Украины над европейской системой документооборота, –приводит слова Левина ua.tribuna.com.

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