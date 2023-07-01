«Реал» и «ПСЖ» закрыли сделку по трансферу Килиана Мбаппе — Галлардо

Нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе на следующей неделе станет игроком мадридского «Реала». Об этом сообщает журналист Франсуа Галлардо в «Твиттере». По сведениям источника, стороны согласовали все условия сделки по переходу 24-летнего французского футболиста. Сумма трансфера не сообщается.

Мбаппе стал игроком «ПСЖ» летом 2017 года, перейдя из «Монако» на правах аренды. Спустя сезон парижане выкупили его трансфер за € 180 млн. Этот переход по-прежнему занимает второе место в рейтинге самых дорогих в истории футбола: большую сумму тратил «ПСЖ» лишь на трансфер Неймара из «Барселоны» за € 222 млн.

В минувшем сезоне Мбаппе принял участие в 46 матчах во всех турнирах, забив 39 голов и отдав 26 результативных передач. Контракт между сторонами истекает летом 2024 года.

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