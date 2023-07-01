Sabah: Кузяев ведёт грязную игру, используя «Бешикташ» для улучшения условий в «Зените»

Российский полузащитник Далер Кузяев, которым активно интересуется «Бешикташ», использует турецкий клуб, чтобы улучшить свои финансовые условия в «Зените». Об этом сообщает Sabah.
«Грязная игра от Далера Кузяева, числящегося в трансферном списке «Бешикташа». Он использует интерес турецкого клуба, чтобы получить новый контракт с «Зенитом». Адьям Кузяев, являющийся отцом футболиста, ведёт переговоры о трансфере и хочет получить соглашение на более выгодных условий, постоянно заявляя, что «Бешикташ» серьёзно заинтересован в Далере, он может перейти туда», — говорится в статье на турецком сайте.
Контракт 30-летнего Далера Кузяева с «Зенитом» подошёл к концу 30 июня 2023 года. Он непрерывно выступал за команду с 2017 года, хотя пытался трудоустроиться в Европу два сезона назад. Сообщается, что, если Кузяев вновь не найдёт клуб в Европе, он вернётся в «Зенит».
- 1 июля 2023
-
10:15
-
10:08
-
10:07
-
10:01
-
10:00
-
10:00
-
09:59
-
09:38
-
09:31
-
09:30
-
09:22
-
09:13
-
09:10
-
09:00
-
08:47
-
08:29
-
06:33
-
06:16
-
05:59
-
05:53
-
05:41
-
04:33
-
04:24
-
04:04
-
03:55
-
03:42
-
02:57
-
02:53
-
01:59
-
01:47
-
01:40
-
01:21
-
00:58
-
00:48
-
00:42