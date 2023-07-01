Sabah: Кузяев ведёт грязную игру, используя «Бешикташ» для улучшения условий в «Зените»

Российский полузащитник Далер Кузяев, которым активно интересуется «Бешикташ», использует турецкий клуб, чтобы улучшить свои финансовые условия в «Зените». Об этом сообщает Sabah.

«Грязная игра от Далера Кузяева, числящегося в трансферном списке «Бешикташа». Он использует интерес турецкого клуба, чтобы получить новый контракт с «Зенитом». Адьям Кузяев, являющийся отцом футболиста, ведёт переговоры о трансфере и хочет получить соглашение на более выгодных условий, постоянно заявляя, что «Бешикташ» серьёзно заинтересован в Далере, он может перейти туда», — говорится в статье на турецком сайте.

Контракт 30-летнего Далера Кузяева с «Зенитом» подошёл к концу 30 июня 2023 года. Он непрерывно выступал за команду с 2017 года, хотя пытался трудоустроиться в Европу два сезона назад. Сообщается, что, если Кузяев вновь не найдёт клуб в Европе, он вернётся в «Зенит».