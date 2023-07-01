Вундеркинда «Фенербахче» не впечатлила встреча с «Барселоной», он хочет играть за «Реал»

Полузащитник «Фенербахче» Арда Гюлер вчера, 30 июня, встретился со спортивным директором «Барселоны» Деку. Однако разговор с представителем сине-гранатовых не убедил вундеркинда, его мечта — играть за мадридский «Реал». Об этом сообщает журналист Якуп Чинар в «Твиттере».
По сведениям источника, поэтому 18-летний футболист не относится с теплотой к возможному продолжению карьеры в «Барселоне». Он не хочет оставаться ещё на сезон в «Фенербахче», поэтому, несмотря на интерес топ-клубов, готов рассмотреть переход в команду классом ниже.
Гюлер забил девять голов и отдал 12 результативных передач в 51 матче за турецкую команду. Он уже успел дебютировать за основную сборную страны, проведя четыре матча и забив один гол.
️️Реконструкция стадиона «Камп Ноу» в Барселоне. Видеоролик:
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