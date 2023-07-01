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«Челси» предложил € 80 млн за Кайседо

«Челси» предложил € 80 млн за Кайседо
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Лондонский «Челси» сделал новое предложение по трансферу полузащитника «Брайтона» Мойсеса Кайседо, сообщает Evening Standart. Сообщается, что сумма предложения клуба составила порядка € 80 млн. Контракт эквадорского футболиста с «Брайтоном» рассчитан до 2027 года.

В розыгрыше английской Премьер-лиги сезона-2022/2023 Мойсес Кайседо провёл 37 матчей, забил один гол и отдал одну голевую передачу. До перехода в «Брайтон», который произошёл летом перед сезоном-2021/2022, хавбек выступал за эквадорский клуб «Индепендьенте дель Валье». Всего в рамках национальных чемпионатов хавбек отыграл 82 матча, забил семь голов и отдал три ассиста.

«Брайтон» занял шестое место в АПЛ, набрав 62 очка в 38 матчах. На счету клуба 18 побед, 12 поражений и 8 ничейных результатов.

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