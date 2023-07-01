Сарвели оценил свой дебют за «Локомотив» в контрольном матче с «Волгарём»

Нападающий «Локомотива» Владислав Сарвели прокомментировал победу в контрольном матче с астраханским «Волгарём» (4:2). Футболист впервые сыграл за железнодорожников.
«Как ощущения? Хорошие. Во втором тайме дождь закончился, для футбола была, думаю, идеальная погода. Так что ощущения прекрасные. Я неплохо себя чувствую. В принципе, игралось хорошо.
Помогало ли наличие Глушенкова? К сожалению, нет (улыбается). Но думаю, в будущем — да, поможет. Я его знаю и понимаю, что он может. С ним мне комфортнее играть, конечно.
Как оценю игру команды? Такие игры не надо оценивать, тут главное — набирать физические кондиции и готовиться к сезону. Как «Волгарь»? Временами соперник выглядел неплохо, контролировал мяч. Нормальная команда.
Всем ли доволен? Конечно, можно было почаще получать мяч — не удалось. Будем работать и набирать форму. Всё впереди», — приводит слова Сарвели официальный сайт «Локомотива».
- 1 июля 2023
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