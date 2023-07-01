Голкипер женской сборной России Юлия Гриченко высказалась о предстоящих матчах с Китаем

Голкипер женской сборной России Юлия Гриченко поделилась ожиданиями от товарищеских матчей с национальной командой Китая. Встречи пройдут 1 и 4 июля в Китае.

«Я играла против этой сборной четыре года назад. Первый тайм прошёл хорошо, мы забили. А вот второй тайм нам не удался: соперник включил запредельные скорости и выиграл 4:1. Конечно, это очень сильная команда, участник грядущего чемпионата мира. Они быстрые, техничные, хорошо видят поле, переводят мяч с фланга на фланг. У них потрясающая дисциплина, но это свойственно Китаю. Уверена, спарринг получится интересным. Очень хочется сыграть с таким сильным соперником, тем более с учётом нашего сегодняшнего положения. У всех будет много работы, надо быть к этому готовым», — приводит слова Гриченко официальный сайт РФС.