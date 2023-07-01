Защитник «Марселя» Сеад Колашинац может продолжить карьеру в «Аталанте», сообщает инсайдер Фабрицио Романо. Сообщается, что в ближайшие дни босниец вылетит в Италию для прохождения медицинского осмотра и подписания контракта с клубом.

В розыгрыше Лиги 1 сезона-2022/2023 Колашинац принял участие в 33 матчах, забил четыре гола и отдал одну результативную передачу. «Марсель» занял третье место во французском чемпионате, набрав 73 очка в 38 матчах. На счету клуба 22 победы, девять поражений и семь ничейных результатов.

До перехода в «Марсель» зимой сезона-2021/2022 Колашинац выступал за лондонский «Арсенал». Всего на счету футболиста 238 сыгранных матчей, 11 забитых голов и 24 ассиста в рамках национальных чемпионатов.