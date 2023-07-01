Голкипер женской сборной России Юлия Гриченко рассказала об условиях на сборе в Китае

Вратарь женской сборной России Юлия Гриченко рассказала о сборе в Китае.

«Перелёт был ночной, поэтому прошёл легче, чем мог бы быть. Но восемь часов сидеть в кресле – такое себе удовольствие. Акклиматизация прошла достаточно быстро, но это я говорю про себя. В первый день после прилёта мы очень устали, поэтому быстро вырубились. У многих девочек были проблемы со сном на второй-третий день, но я с такими проблемами не столкнулась. Почти сразу стала жить по китайскому времени.

А вот с едой проблемки. Чтобы вы понимали, я за перелёт и первый день в Китае потеряла два килограмма. Еда специфическая, острая. Тем более я экспериментировать не хочу, потому что мы все профессионалы и понимаем, что нельзя есть незнакомую пищу – ничего хорошего не будет. Но наш медицинский штаб отрегулировал ситуацию, и с каждым днём питание становилось всё лучше и лучше. Уже два раза был борщ, причём очень похожий на наш. Разве что чуть слаще. И пиццу сделали, и макароны появились. При этом отмечу: еда не плохая – просто специфическая и непривычная. Скорее всего, китайцы так же настороженно отнеслись бы к русским блюдам.

Город мне понравился, экзотика. Много небоскрёбов, но при этом много зелени. Не зря Циндао переводится как Зелёный остров. В отеле много технологических новинок. Например, в лифте камера распознаёт твоё лицо и поднимает тебя на нужный этаж. В лифт порой заезжают роботы, которые доставляют еду и напитки в номера. Недалеко от отеля море, но мы пока туда не дошли. Была попытка, которая закончилась неудачей: забрели совсем не в ту степь. До конца сбора обязательно восполним пробел. На улице душно: я хорошо отношусь к жаре, но тут именно духота, дышать тяжело. Но на тренировочный процесс это не влияет: на поле дышится отлично», — приводит слова Гриченко официальный сайт РФС.