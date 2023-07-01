В «Торино» определились с заменой Миранчуку, если клуб не сможет выкупить Алексея

«Торино» по-прежнему заинтересован в заключении полноценных контрактов с полузащитниками Алексеем Миранчуком («Аталанта») и Николой Влашичем («Вест Хэм»), выступавших за клуб на правах аренды. Однако в клубе уже определились с альтернативой, если этого не случится. «Торино» подпишет из «Лестера» полузащитника Денниса Прата. Об этом сообщает Tuttosport.
29-летний Прат играл за итальянскую команду с 2021 по 2022 год на правах аренды из «Лестера». «Лисы» по итогам прошлого сезона вылетели из английской Премьер-лиги, поэтому в «Торино» хотят оформить сделку по сниженной цене. Речь идёт о € 4 млн.
Напомним, у «Торино» идут сложные переговоры с «Вест Хэмом» и «Аталантой» по Влашичу и Миранчуку соответственно. Клуб не готов удовлетворить финансовые запросы по игрокам.
- 1 июля 2023
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