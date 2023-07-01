«Аль-Ахли» хочет назначить Гаттузо на пост главного тренера. Ему предложили € 9 млн в год

Саудовский клуб «Аль-Ахли Джидда» выбрал итальянского специалиста Дженнаро Гаттузо в качестве приоритетного варианта для назначения на пост главного тренера команды. Об этом сообщает Sports Zone в «Твиттере».
По сведениям источника, 45-летнему Гаттузо предложат двухлетний контракт с зарплатой в € 9 млн за сезон. Сам Гаттузо желает продолжить карьеру в европейской команде, но не исключает вариант и с «Аль-Ахли». Однако клубу придётся убедить специалиста, чтобы он занял эту должность.
Последним местом работы Гаттузо была испанская «Валенсия», которую он тренировал с июля 2022 по январь 2023 года. Ранее Дженнаро также работал в «Наполи», «Милане» и ряде других итальянских команд. Отметим, что «Аль-Ахли» скоро объявит о подписании экс-форварда «Ливерпуля» Роберто Фирмино на правах свободного агента.
- 1 июля 2023
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