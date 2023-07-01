Голкипер Виталий Гудиев рассказал о первых днях в «Факеле»

Голкипер «Факела» Виталий Гудиев рассказал о первых днях в воронежском клубе.

«Эмоции отличные. Когда тренируешься с хорошим настроением, это гораздо лучше и полезнее. Тут так и есть! Хороший коллектив, все дружно общаются, на тренировку выходишь с полной концентрацией и позитивом – мне это очень нравится.

Есть ли разница в плане требований? Прошло всего три дня, и будет ещё время, чтобы понять требования тренерского штаба в дальнейшем, но уже примерно что-то для себя понимаю и скажу, что разница есть. При этом пока мы не выйдем на официальные матчи, говорить об этом не буду. Пусть тактические моменты остаются внутри нашей команды.

Что говорят друзья и родные о переезде? Много поздравлений, все говорят, что это отличный клуб для продолжения карьеры. Друзья приехали со мной в Воронеж, успели вместе погулять – и город нам всем очень понравился. Так что настрой позитивный, готовимся к сезону!» — приводит слова Гудиева пресс-служба «Факела».