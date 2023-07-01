«Сельта» посвятила Карпину пост в социальной сети
Поделиться
В честь столетия «Сельты» пресс-служба клуба посвятила своему бывшему футболисту Валерию Карпину пост в «Твиттере». Сейчас Карпин тренирует «Ростов», он выступал в составе испанского клуба с 1997 по 2002 год.
«Российский футболист Валерий Карпин сформировал дуэт мечты с другим россиянином — Александром Мостовым.
Он выделялся сильным и своеобразным характером, который не раз доставлял ему проблемы. Карпин наделил «Сельту» соревновательным геном, который вернул команду в еврокубки более чем через четверть века. Он забивал важные голы в исторических матчах «Сельты», — гласит текст поста.
Также пресс-служба клуба отметила, что Карпин занимает 32-е место по числу матчей за «Сельту».
Клуб назвал Карпина «живой легендой «Сельты».
Материалы по теме
Комментарии
- 1 июля 2023
-
11:37
-
11:30
-
11:30
-
11:28
-
11:26
-
11:14
-
11:07
-
11:01
-
11:00
-
10:52
-
10:43
-
10:34
-
10:26
-
10:15
-
10:08
-
10:07
-
10:01
-
10:00
-
10:00
-
09:59
-
09:38
-
09:31
-
09:30
-
09:22
-
09:13
-
09:10
-
09:00
-
08:47
-
08:29
-
06:33
-
06:16
-
05:59
-
05:53
-
05:41
-
04:33
Партнерский контент