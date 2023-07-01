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«Сельта» посвятила Карпину пост в социальной сети

«Сельта» посвятила Карпину пост в социальной сети
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В честь столетия «Сельты» пресс-служба клуба посвятила своему бывшему футболисту Валерию Карпину пост в «Твиттере». Сейчас Карпин тренирует «Ростов», он выступал в составе испанского клуба с 1997 по 2002 год.

«Российский футболист Валерий Карпин сформировал дуэт мечты с другим россиянином — Александром Мостовым.

Он выделялся сильным и своеобразным характером, который не раз доставлял ему проблемы. Карпин наделил «Сельту» соревновательным геном, который вернул команду в еврокубки более чем через четверть века. Он забивал важные голы в исторических матчах «Сельты», — гласит текст поста.

Также пресс-служба клуба отметила, что Карпин занимает 32-е место по числу матчей за «Сельту».

Клуб назвал Карпина «живой легендой «Сельты».

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