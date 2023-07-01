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Дмитрий Живоглядов назвал главные моменты своей карьеры в «Локомотиве»

Дмитрий Живоглядов назвал главные моменты своей карьеры в «Локомотиве»
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Бывший защитник «Локомотива», «Динамо» и «Уфы» Дмитрий Живоглядов вспомнил главные события своей карьеры. У футболиста закончился контракт с железнодорожниками, он в поисках новой команды.

«Суперкубок – это мой первый титул. В первом же моём матче за «Локомотив» мы забрали трофей. Второй – это Кубок России. Третий – конечно, участие в еврокубках. Сбылась моя детская мечта – сыграть в Лиге чемпионов. В сборную меня тоже вызвали именно из «Локомотива».

Недосказанность, конечно, осталась, но ничего не поделаешь. То время, которое мне было отведено, запомню надолго.

Мог бы я ещё принести пользу «Локо»? Новый сезон и моя дальнейшая карьера покажут. Сейчас я могу говорить что угодно, но всё будет видно на поле», — сказал Живоглядов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

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