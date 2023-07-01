Арбитр Сергей Карасёв: с каждым матчем «Спартак» — ЦСКА всё сложнее и сложнее

Российский арбитр Сергей Карасёв выделил дерби «Спартак» — ЦСКА как самые сложные матчи для судейства.
«Я уже 30 лет в судействе. Приходилось работать на разных матчах в Европе, в России. Всё проходило спокойно.
Единственный матч, где действительно колоссальное напряжение, — это «Спартак» — ЦСКА. С 2011 года работаю на этом дерби как главный арбитр, и с каждым матчем всё сложнее и сложнее. Во время игры постоянно случаются спорные эпизоды, горячие моменты, футболисты все заряженные. Есть ли давление с их стороны? Когда был моложе, пытались меня прощупать: вывести из равновесия, что-то сказать, показать. Сейчас уже лет 10 такого нет. У нас с футболистами взаимное уважение.
Все понимают, что на опытного судью никак не повлиять. Во время игры на эмоциях могут что-то сказать, и всё, после игры жмём руки и благодарим за игру. Если надо, объясняю, почему в каком-то эпизоде я принял такое решение», — приводит слова Карасёва Legalbet.
- 1 июля 2023
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