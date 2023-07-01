Махачкалинское «Динамо» объявило об уходе главного тренера Горана Алексича

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Сербский специалист Горан Алексич, занимавший пост главного тренера махачкалинского «Динамо», покинул клуб. Стороны решили не продлевать контракт, действие которого истекло 30 июня. Об этом сообщил официальный сайт «Динамо».

Алексич приступил к работе с махачкалинским клубом в январе 2022 года. Под его руководством «Динамо» обеспечило себе путёвку в Мелбет Первую лигу. В дебютном сезоне махачкалинцы заняли восьмое место в турнирной таблице.

«Благодарим Горана за квалифицированную работу, за очевидный, весомый вклад в успехи команды!

С командой с начала предсезонной подготовки, как и в предыдущие подготовительные периоды, работает старший тренер «Динамо» Рабадан-Гаджи Магомедов.

Клуб объявит о новом главном тренере в ближайшее время», — написано в заявлении «Динамо».