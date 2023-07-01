Махачкалинское «Динамо» объявило об уходе главного тренера Горана Алексича

Сербский специалист Горан Алексич, занимавший пост главного тренера махачкалинского «Динамо», покинул клуб. Стороны решили не продлевать контракт, действие которого истекло 30 июня. Об этом сообщил официальный сайт «Динамо».
Алексич приступил к работе с махачкалинским клубом в январе 2022 года. Под его руководством «Динамо» обеспечило себе путёвку в Мелбет Первую лигу. В дебютном сезоне махачкалинцы заняли восьмое место в турнирной таблице.
«Благодарим Горана за квалифицированную работу, за очевидный, весомый вклад в успехи команды!
С командой с начала предсезонной подготовки, как и в предыдущие подготовительные периоды, работает старший тренер «Динамо» Рабадан-Гаджи Магомедов.
Клуб объявит о новом главном тренере в ближайшее время», — написано в заявлении «Динамо».
- 1 июля 2023
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