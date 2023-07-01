Агент Гомеса: «Севилья» не продаст футболиста
Поделиться
Джузеппе Рисо, агент форварда «Севильи» Алехандро (Папу) Гомеса, уверяет, что игрок останется в команде и не будет продан.
«Севилья» не собирается продавать его. Я ожидаю, что он останется в клубе и в следующем сезоне», — цитирует Рисо инсайдер Фабрицио Романо.
Ранее сообщалось, что «Севилья» переживает финансовые проблемы и готова рассмотреть трансферы кого-то из своих футболистов.
В розыгрыше Ла Лиги сезона-2022/2023 Алехандро Гомес принял участие в 19 матчах, забил один гол и отдал одну результативную передачу. До перехода в «Севилью» в сезоне-2020/2021 он выступал за итальянскую «Аталанту». Всего на счету футболиста 470 сыгранных матчей, 94 забитых гола и 93 ассиста в рамках национальных чемпионатов.
Комментарии
- 1 июля 2023
-
13:18
-
13:18
-
13:17
-
13:11
-
13:08
-
13:01
-
12:54
-
12:50
-
12:49
-
12:35
-
12:25
-
12:12
-
12:10
-
12:01
-
11:58
-
11:37
-
11:30
-
11:30
-
11:28
-
11:26
-
11:14
-
11:07
-
11:01
-
11:00
-
10:52
-
10:43
-
10:34
-
10:26
-
10:15
-
10:08
-
10:07
-
10:01
-
10:00
-
10:00
-
09:59
Партнерский контент