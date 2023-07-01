Агент Гомеса: «Севилья» не продаст футболиста

Джузеппе Рисо, агент форварда «Севильи» Алехандро (Папу) Гомеса, уверяет, что игрок останется в команде и не будет продан.

«Севилья» не собирается продавать его. Я ожидаю, что он останется в клубе и в следующем сезоне», — цитирует Рисо инсайдер Фабрицио Романо.

Ранее сообщалось, что «Севилья» переживает финансовые проблемы и готова рассмотреть трансферы кого-то из своих футболистов.

В розыгрыше Ла Лиги сезона-2022/2023 Алехандро Гомес принял участие в 19 матчах, забил один гол и отдал одну результативную передачу. До перехода в «Севилью» в сезоне-2020/2021 он выступал за итальянскую «Аталанту». Всего на счету футболиста 470 сыгранных матчей, 94 забитых гола и 93 ассиста в рамках национальных чемпионатов.