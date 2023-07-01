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ЦСКА объявил о возвращении в расположение команды трёх футболистов

ЦСКА объявил о возвращении в расположение команды трёх футболистов
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Защитники Виллиан Роша и Мойзес, а также полузащитник Бактиёр Зайнутдинов вернулись в расположение ЦСКА после отпуска и приступили к подготовке к сезону. Об этом сообщает пресс-служба московского клуба в группе «ВКонтакте».

ЦСКА закончил минувший сезон на втором месте турнирной таблицы Российской Премьер-Лиги (РПЛ), пропустив вперёд лишь «Зенит», который выиграл чемпионат в пятый раз подряд. Также ЦСКА выиграл Фонбет Кубок России, обыграв в финале «Краснодар». Именно с «Зенитом» ЦСКА разыграет Суперкубок России 15 июля в Казани на «Ак Барс Арене». Сезон РПЛ стартует спустя неделю.

Роша и Мойзес стали игроками ЦСКА в летнее трансферное окно 2022 года, Зайнутдинов выступает за команду с августа 2020-го.

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