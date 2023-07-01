ЦСКА объявил о возвращении в расположение команды трёх футболистов
Поделиться
Защитники Виллиан Роша и Мойзес, а также полузащитник Бактиёр Зайнутдинов вернулись в расположение ЦСКА после отпуска и приступили к подготовке к сезону. Об этом сообщает пресс-служба московского клуба в группе «ВКонтакте».
ЦСКА закончил минувший сезон на втором месте турнирной таблицы Российской Премьер-Лиги (РПЛ), пропустив вперёд лишь «Зенит», который выиграл чемпионат в пятый раз подряд. Также ЦСКА выиграл Фонбет Кубок России, обыграв в финале «Краснодар». Именно с «Зенитом» ЦСКА разыграет Суперкубок России 15 июля в Казани на «Ак Барс Арене». Сезон РПЛ стартует спустя неделю.
Роша и Мойзес стали игроками ЦСКА в летнее трансферное окно 2022 года, Зайнутдинов выступает за команду с августа 2020-го.
Материалы по теме
Комментарии
- 1 июля 2023
-
13:18
-
13:18
-
13:17
-
13:11
-
13:08
-
13:01
-
12:54
-
12:50
-
12:49
-
12:35
-
12:25
-
12:12
-
12:10
-
12:01
-
11:58
-
11:37
-
11:30
-
11:30
-
11:28
-
11:26
-
11:14
-
11:07
-
11:01
-
11:00
-
10:52
-
10:43
-
10:34
-
10:26
-
10:15
-
10:08
-
10:07
-
10:01
-
10:00
-
10:00
-
09:59
Партнерский контент