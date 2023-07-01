Луис Энрике планирует подписать Силву в «ПСЖ»

Луис Энрике, который в скором времени возглавит «ПСЖ», хочет видеть во французском клубе полузащитника «Манчестер Сити» Бернарду Силва, сообщает 90min. Португалец является приоритетным трансфером для испанского тренера на это лето.

Недавно сообщалось, что «Манчестер Сити» готов попрощаться с 28-летним хавбеком. Среди претендентов были названы некоторые клубы из Саудовской Аравии и «Барселона».

В розыгрыше английской Премьер-лиги сезона-2022/2023 Бернарду Силва принял участие в 34 матчах, забил четыре гола и отдал пять результативных передач. Вместе с «Манчестер Сити» полузащитник добился чемпионского требла: «горожане» достигли первого места в национальном чемпионате, завоевали Кубок Англии и выиграли Лигу чемпионов.