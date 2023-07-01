Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Будущее футбола Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Луис Энрике планирует подписать Силву в «ПСЖ»

Луис Энрике планирует подписать Силву в «ПСЖ»
Комментарии

Луис Энрике, который в скором времени возглавит «ПСЖ», хочет видеть во французском клубе полузащитника «Манчестер Сити» Бернарду Силва, сообщает 90min. Португалец является приоритетным трансфером для испанского тренера на это лето.

Недавно сообщалось, что «Манчестер Сити» готов попрощаться с 28-летним хавбеком. Среди претендентов были названы некоторые клубы из Саудовской Аравии и «Барселона».

В розыгрыше английской Премьер-лиги сезона-2022/2023 Бернарду Силва принял участие в 34 матчах, забил четыре гола и отдал пять результативных передач. Вместе с «Манчестер Сити» полузащитник добился чемпионского требла: «горожане» достигли первого места в национальном чемпионате, завоевали Кубок Англии и выиграли Лигу чемпионов.

Материалы по теме
Луис Энрике предложил Жоау Феликсу присоединиться к «ПСЖ»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023