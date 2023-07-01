«Торпедо» сыграло вничью с «Акроном» в контрольном матче
Поделиться
Завершился контрольный матч, в котором встречались московское «Торпедо» и тольяттинский «Акрон». Команды играли на стадионе «Октябрь» в Москве. Итоговый результат — 2:2.
На 14-й минуте за «Акрон» отличился игрок на просмотре. Через 15 минут полузащитник Евгений Песегов увеличил преимущество тольяттинцев. На 31-й минуте забитым мячом отметился нападающий «Торпедо» Илья Стефанович. Во втором тайме, на 57-й минуте, счёт сравнял форвард автозаводцев Йорди Рейна — 2:2.
Московское «Торпедо» завершило сезон-2022/2023 Российской Премьер-Лиги на последней, 16-й строчке в турнирной таблице. Команда набрала 13 очков после 30 матчей и отправилась в Мелбет Первую лигу. «Акрон» занял в Первой лиге девятое место.
Комментарии
- 1 июля 2023
-
13:18
-
13:18
-
13:17
-
13:11
-
13:08
-
13:01
-
12:54
-
12:50
-
12:49
-
12:35
-
12:25
-
12:12
-
12:10
-
12:01
-
11:58
-
11:37
-
11:30
-
11:30
-
11:28
-
11:26
-
11:14
-
11:07
-
11:01
-
11:00
-
10:52
-
10:43
-
10:34
-
10:26
-
10:15
-
10:08
-
10:07
-
10:01
-
10:00
-
10:00
-
09:59
Партнерский контент