«Торпедо» сыграло вничью с «Акроном» в контрольном матче

Завершился контрольный матч, в котором встречались московское «Торпедо» и тольяттинский «Акрон». Команды играли на стадионе «Октябрь» в Москве. Итоговый результат — 2:2.

На 14-й минуте за «Акрон» отличился игрок на просмотре. Через 15 минут полузащитник Евгений Песегов увеличил преимущество тольяттинцев. На 31-й минуте забитым мячом отметился нападающий «Торпедо» Илья Стефанович. Во втором тайме, на 57-й минуте, счёт сравнял форвард автозаводцев Йорди Рейна — 2:2.

Московское «Торпедо» завершило сезон-2022/2023 Российской Премьер-Лиги на последней, 16-й строчке в турнирной таблице. Команда набрала 13 очков после 30 матчей и отправилась в Мелбет Первую лигу. «Акрон» занял в Первой лиге девятое место.