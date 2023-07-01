«МЮ» подготовил предложение по Онана, но оно не дотягивает до требований «Интера»
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«Манчестер Юнайтед» готов предложить за камерунского вратаря «Интера» Андре Онана € 45+5 млн. Однако «Интер» просит € 60 млн, поэтому предложение с большой долей вероятности будет отклонено. Об этом сообщает журналист Альфредо Педулла в «Твиттере».
27-летний Онана — воспитанник «Барселоны» и академии Самуэля Это'О. Затем вратарь семь лет провёл в составе амстердамского «Аякса», где и познакомился с действующим главным тренером «Манчестер Юнайтед» Эриком тен Хагом. Именно тен Хаг хочет видеть в своей команде Онана, заменив им Давида де Хеа, чей контракт с манкунианцами подошёл к концу.
В минувшем сезоне Онана в 41 матче во всех турнирах пропустил 36 мячей и 19 раз сыграл «на ноль». Его контракт с командой истекает в 2027 году.
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