Женская сборная России уступила команде Китая в товарищеском матче

Завершился товарищеский матч, в котором встречались женские сборные Китая и России. Команды играли на стадионе «Циндао Консон» в Циндао (Китай). Сборная Китая одержала победу со счётом 1:0.
Во вторник, 4 июля, команды сыграют ещё один товарищеский матч.
Женская сборная России проводит учебно-тренировочный сбор в китайском городе Циндао с 26 июня по 6 июля. Позднее подопечные Юрия Красножана продолжат тренировки в России. 14 июля российская сборная сыграет с командой Ирана на стадионе «Центральный» в Казани.
Сборная Китая примет участие в чемпионате мира 2023 года, который пройдёт в Австралии и Новой Зеландии. На групповом этапе китаянки сыграют с командами Англии, Республики Гаити и Дании. Текущая позиция женской сборной Китая в рейтинге ФИФА – 14-е место.
- 1 июля 2023
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