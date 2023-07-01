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Форвард ЦСКА Чидера Эджуке может продолжить карьеру в Англии

Форвард ЦСКА Чидера Эджуке может продолжить карьеру в Англии
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Английский «Кардифф Сити» заинтересован в заключении соглашения с нападающим ЦСКА Чидерой Эджуке. В клубе хотят, чтобы нигерийский футболист воспользовался правилом ФИФА и приостановил свой контракт с армейцами. Об этом сообщает журналист Глен Уильямс в «Твиттере».

25-летний Эджуке стал игроком ЦСКА летом 2020 года, перейдя из нидерландского «Херенвена». За московскую команду нигериец в 65 матчах забил 10 голов и отдал восемь результативных передач. Летом 2022 года Эджуке приостановил контракт с ЦСКА и перешёл в «Герту», с которой вылетел из Бундеслиги. За «Герту» Эджуке отдал три результативные передачи в 21 матче.

ЦСКА начнёт новый сезон матчем за Суперкубок России с «Зенитом». Игра пройдёт 15 июля в Казани.

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