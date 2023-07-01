Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Будущее футбола Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Каннаваро станет тренером «Фатих Карагюмрюк»

Каннаваро станет тренером «Фатих Карагюмрюк»
Комментарии

Бывший футболист Фабио Каннаваро возглавит турецкий футбольный клуб «Фатих Карагюмрюк», сообщается на сайте Джанлуки Ди Марцио. Специалист прибудет в расположение клуба в течение ближайших дней.

Предыдущим главным тренером клуба был соотечественник Каннаваро Андреа Пирло.

За «Фатих Карагюмрюк» играет российский хавбек Магомед Оздоев.

Последним клубом Каннаваро был «Беневенто». Под руководством экс-защитника сборной Италии команда одержала три победы, семь раз сыграла вничью и потерпела семь поражений.

Ранее сообщалось об интересе турецкой команды к Александру Кокорину, Андрею Лунёву и Данилу Круговому.

В роли тренера Фабио Каннаваро стал чемпионом Китая 2019 года и обладателем Суперкубка Китайской футбольной ассоциации.

Материалы по теме
Марио Балотелли не включил Криштиану Роналду в свою символическую сборную
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023