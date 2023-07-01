Каннаваро станет тренером «Фатих Карагюмрюк»

Бывший футболист Фабио Каннаваро возглавит турецкий футбольный клуб «Фатих Карагюмрюк», сообщается на сайте Джанлуки Ди Марцио. Специалист прибудет в расположение клуба в течение ближайших дней.

Предыдущим главным тренером клуба был соотечественник Каннаваро Андреа Пирло.

За «Фатих Карагюмрюк» играет российский хавбек Магомед Оздоев.

Последним клубом Каннаваро был «Беневенто». Под руководством экс-защитника сборной Италии команда одержала три победы, семь раз сыграла вничью и потерпела семь поражений.

Ранее сообщалось об интересе турецкой команды к Александру Кокорину, Андрею Лунёву и Данилу Круговому.

В роли тренера Фабио Каннаваро стал чемпионом Китая 2019 года и обладателем Суперкубка Китайской футбольной ассоциации.