Каннаваро станет тренером «Фатих Карагюмрюк»
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Бывший футболист Фабио Каннаваро возглавит турецкий футбольный клуб «Фатих Карагюмрюк», сообщается на сайте Джанлуки Ди Марцио. Специалист прибудет в расположение клуба в течение ближайших дней.
Предыдущим главным тренером клуба был соотечественник Каннаваро Андреа Пирло.
За «Фатих Карагюмрюк» играет российский хавбек Магомед Оздоев.
Последним клубом Каннаваро был «Беневенто». Под руководством экс-защитника сборной Италии команда одержала три победы, семь раз сыграла вничью и потерпела семь поражений.
Ранее сообщалось об интересе турецкой команды к Александру Кокорину, Андрею Лунёву и Данилу Круговому.
В роли тренера Фабио Каннаваро стал чемпионом Китая 2019 года и обладателем Суперкубка Китайской футбольной ассоциации.
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