«Хорошая новость для российского футбола». Николаев — о вызове Карасёва на сбор судей УЕФА

Бывший арбитр Алексей Николаев прокомментировал информацию о приглашении Сергея Карасёва на сбор судей УЕФА в сентябре 2023 года.

«Очень хочется верить, что Сергей вернётся к работе на международной арене, тем более у него футбольно-судейский возраст, который позволяет это сделать. Конечно, тот простой, который сейчас мы наблюдаем, не идёт на пользу никому, в первую очередь Сергею, потому что нужно искать определённую мотивацию, чтобы продолжать работать без международных матчей. Конечно, для него это окрыляющая новость, новый вызов, хочется пожелать, чтобы это не просто было приглашением на семинар, а следующим шагом будет уже назначение на международные матчи. А как будет на самом деле — никто не знает, хочется верить в лучшее, поэтому это хорошая новость, новый вызов, такой окрыляющий.

Это хорошая новость не только для него, но и для всего российского футбола. Для судей, входящих в список ФИФА, то есть они понимают, что будут какие-то перестановки. Если говорить глобально, то это, наверное, первый шаг вообще к нашему возвращению на международный уровень. Возможно, это шаг к тому, что наши сборные и команды вернутся на международный уровень.

Легче работать, конечно, не будет, потому что любая пауза — это пауза, чем бы ты ни занимался. Но вдохновит точно, откроет второе дыхание. Представьте, что у вас пауза, которая не от вас зависит, а тут приглашение вернуться в любимое дело, вернуться туда, где ты заслуживаешь находиться. Также это и определённый пик, к которому ты идёшь всю жизнь, — к международным матчам, к международному признанию, а ты всю свою жизнь посвятил судейству, конечно, это в определённой степени должно окрылять, чтобы с новыми силами вернуться к международной карьере. Это круто», — приводит слова Николаева ТАСС.