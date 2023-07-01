«Спасибо от всего Азербайджана». Тренер «Нефтчи» — о приглашении на турнир в Россию

Тренер азербайджанского «Нефтчи» Игорь Гетман прокомментировал участие команды в Кубке PARI Премьер.

«Спасибо от клуба и всего Азербайджана за приглашение и проделанную работу. Все условия на высочайшем уровне. Надеюсь, что с божьей помощью турнир пойдёт нам на пользу», — передаёт слова Гетмана корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

Соперниками азербайджанской команды станут «Зенит» (Россия), «Фенербахче» (Турция) и «Црвена Звезда» (Сербия). Сегодня, 1 июля, «Нефтчи» откроет турнир противостоянием с российским клубом.

В годы игровой карьеры Гетман пять лет провёл в составе махачкалинского «Анжи», был заявлен за ставропольское «Динамо», но всю оставшуюся игровую карьеру провёл в командах из Баку.