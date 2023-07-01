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«Хорошая возможность сыграть с большими клубами». Семак — о международном турнире

«Хорошая возможность сыграть с большими клубами». Семак — о международном турнире
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Главный тренер «Зенита» Сергей Семак высказался о предстоящем международном турнире Кубок PARI Премьер. Участниками футбольного турнира в этом году станут «Фенербахче» (Стамбул, Турция), «Нефтчи» (Баку, Азербайджан), «Црвена Звезда» (Белград, Сербия) и «Зенит» (Санкт-Петербург, Россия).

«Конечно, есть определённые сложности, связанные с перерывом между последним официальным матчем и ближайшим — он не такой как обычно. Поэтому по ходу турнира будем стараться играть оптимальным составом, который начнёт матч за Суперкубок и будет действовать в чемпионате. Этот турнир — хорошая возможность сыграть с большими клубами. Мы уже встречались с «Црвеной Звездой», «Фенербахче». В Турции нас прекрасно приняли. Для нас эти матчи — показатель, на каком уровне мы находимся и куда нужно двигаться», — передаёт слова Семака корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Зимин.

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