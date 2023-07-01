Диана Памен дебютировала за сборную России

Жозе-Диана Памен Тчато, защитница московского «Динамо», дебютировала за женскую сборную России 1 июля в товарищеском матче с китайской командой (наша сборная проиграла со счётом 0:1).
Пресс-служба женской сборной России по футболу поздравила Диану в своих социальных сетях. «Поздравляем, ура! Так держать», — гласит текст поздравительного поста.
Защитница отыграла 47 матчей за московское «Динамо» в рамках женской футбольной лиги, забила два гола и не отдала ни одной результативной передачи.
Первым клубом футболистки является «Чертаново».
До сегодняшнего дня Диана Памен выступала в молодёжных сборных России: в сборной до 17 лет она провела два года (2017-2019), а в сборной до 19 лет выступала в 2020-м. Сегодня состоялся её дебют в основной национальной команде.
- 1 июля 2023
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