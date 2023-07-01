Сергей Семак заявил, что не слышал о предложении «Зениту» от «Локомотива» по Бакаеву

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак высказался о полузащитнике команды Зелимхане Бакаеве.

«Я рассчитываю на всех игроков. А насколько много он будет играть, это зависит от него. Что касается предложения от «Локомотива», то я об этом не слышал. Возможно, руководство получало какие-то предложения, но я не слышал. Как уже сказал, мы готовы рассмотреть любые предложения, которые будут интересны клубу.

Кстати, у Зелимхана сегодня день рождения. С этим его поздравляю», — передаёт слова Семака корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Зимин.

27-летний Бакаев стал игроком «Зенита» летом 2022 года, перейдя в команду на правах свободного агента. В 26 матчах за команду он забил три гола и отдал две результативные передачи.