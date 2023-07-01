Переход Захаряна в «Галатасарай» маловероятен из-за повышения опции выкупа — Якуп Чинар
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Европейские команды, желающие подписать полузащитника «Динамо» Арсена Захаряна, должны будут выплатить сумму отступных в размере € 25 млн. Повышение суммы опции выкупа футболиста снизило шансы на его переход в «Галатасарай» до минимальных. Об этом сообщает журналист Якуп Чинар в «Твиттере». Ранее Захаряна могли выкупить за € 15 млн.
20-летний Захарян в минувшем сезоне принял участие в 37 матчах Российской Премьер-Лиги и Кубка России, забив пять голов и отдав 10 результативных передач. Его контракт с «Динамо» рассчитан до лета 2024 года. Летом 2022 года Захаряна хотел подписать «Челси», но не смог перевести деньги за трансфер, поэтому сделка не состоялась.
На счету Захаряна участие в семи матчах в составе сборной России.
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