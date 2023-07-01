Подписание Фёдора Чалова — желание главного тренера «Галатасарая» Бурука
Поделиться
Нападающий ЦСКА Фёдор Чалов входит в сферу интересов «Галатасарая». В турецкой команде 25-летнего футболиста хочет видеть лично главный тренер Окан Бурук. Об этом сообщает журналист Якуп Чинар в «Твиттере». Ранее в ЦСКА опровергли информацию об интересе «Галатасарая» к 25-летнему нападающему.
Чалов — воспитанник ЦСКА. В минувшем сезоне нападающий забил 24 гола в 41 матче и отдал шесть результативных передач. Соглашение между сторонами истекает в декабре 2024 года. У Чалова уже есть европейский опыт: с февраля по июнь 2022 года он на правах аренды находился в швейцарском «Базеле».
Ранее появилась информация, что переход Арсена Захаряна в «Галатасарай» маловероятен из-за повышения опции выкупа футболиста с € 15 млн до € 25 млн.
Комментарии
- 1 июля 2023
-
16:32
-
16:30
-
16:30
-
16:02
-
16:00
-
15:44
-
15:40
-
15:30
-
15:15
-
15:05
-
14:57
-
14:48
-
14:45
-
14:45
-
14:32
-
14:28
-
14:28
-
14:22
-
14:19
-
14:17
-
14:16
-
14:15
-
14:13
-
14:05
-
14:00
-
13:57
-
13:53
-
13:46
-
13:29
-
13:18
-
13:18
-
13:17
-
13:11
-
13:08
-
13:01
Партнерский контент