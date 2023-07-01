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Подписание Фёдора Чалова — желание главного тренера «Галатасарая» Бурука

Подписание Фёдора Чалова — желание главного тренера «Галатасарая» Бурука
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Нападающий ЦСКА Фёдор Чалов входит в сферу интересов «Галатасарая». В турецкой команде 25-летнего футболиста хочет видеть лично главный тренер Окан Бурук. Об этом сообщает журналист Якуп Чинар в «Твиттере». Ранее в ЦСКА опровергли информацию об интересе «Галатасарая» к 25-летнему нападающему.

Чалов — воспитанник ЦСКА. В минувшем сезоне нападающий забил 24 гола в 41 матче и отдал шесть результативных передач. Соглашение между сторонами истекает в декабре 2024 года. У Чалова уже есть европейский опыт: с февраля по июнь 2022 года он на правах аренды находился в швейцарском «Базеле».

Ранее появилась информация, что переход Арсена Захаряна в «Галатасарай» маловероятен из-за повышения опции выкупа футболиста с € 15 млн до € 25 млн.

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