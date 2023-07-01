«Лестер» купил Уинкса за € 12 млн

Полузащитник «Тоттенхэма» Гарри Уинкс перешёл в «Лестер», сообщает пресс-служба «лис». Контракт с новым клубом рассчитан на три года, а лондонский клуб получит около € 12 млн.

В сезоне-2022/2023 Гарри Уинкс находился в аренде в итальянской «Сампдории». В рамках розыгрыша Серии А он провёл 20 матчей, не забил ни одного гола и не отдал ни одной результативной передачи.

В основном составе команды за всё время пребывания в «Тоттенхэме» Уинкс провёл 203 матча. В рамках национальных чемпионатов на его счету два забитых мяча и три ассиста.

«Тоттенхэм» завершил сезон английской Премьер-лиги на четвёртом месте, набрав 71 очко в 38 матчах. Клуб одержал 22 победы, потерпел 11 поражений и пять раз сыграл вничью.

«Лестер» финишировал на восьмом месте с 52 очками в арсенале.