Самедов: Россия была в шаге от полуфинала на ЧМ-2018, но наш результат — это достижение

Бывший полузащитник сборной России Александр Самедов поделился воспоминаниями о чемпионате мира — 2018.

«Конечно, хорошо помню тот матч с Испанией. Мы вышли в четвертьфинал — для нас это было большое достижение. Не знаю, когда такое может повториться. Как только сборная России сможет принять участие в международных турнирах, это может повториться. Главное, чтобы сборная туда вернулась.

Мы готовились к чемпионату мира, хотели порадовать наших болельщиков и страну. Максимально отдавались и были в шаге от полуфинала, но наш результат — это большое достижение», — сказал Самедов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

Сборная России вышла в четвертьфинал чемпионата мира, где потерпела поражение от сборной Хорватии (2:2, 3:4 по пенальти).