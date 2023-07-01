«Ювентус» объявил о трансфере Тимоти Веа

Нападающий сборной США Тимоти Веа стал игроком «Ювентуса». Об этом сообщил официальный сайт итальянского клуба.

Предыдущим клубом американца был французский «Лилль».

«Теперь начинается новое приключение с целью пополнения храма трофеев в музее «Ювентуса» и его собственной частной коллекции. Вместе! Добро пожаловать, Тимоти!» — написано в заявлении «Ювентуса».

Примечательно, что отец футболиста, бывшая легенда «Милана», а ныне президент Либерии Джордж Веа, некоторое время жил в Италии.

В розыгрыше Лиги 1 сезона-2022/2023 23-летний американец принял участие в 29 матчах, не забил ни одного гола и отдал две результативные передачи. «Лилль» завершил чемпионат на пятом месте, набрав 67 очков в 38 матчах.