«Ювентус» объявил о трансфере Тимоти Веа
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Нападающий сборной США Тимоти Веа стал игроком «Ювентуса». Об этом сообщил официальный сайт итальянского клуба.
Предыдущим клубом американца был французский «Лилль».
«Теперь начинается новое приключение с целью пополнения храма трофеев в музее «Ювентуса» и его собственной частной коллекции. Вместе! Добро пожаловать, Тимоти!» — написано в заявлении «Ювентуса».
Примечательно, что отец футболиста, бывшая легенда «Милана», а ныне президент Либерии Джордж Веа, некоторое время жил в Италии.
В розыгрыше Лиги 1 сезона-2022/2023 23-летний американец принял участие в 29 матчах, не забил ни одного гола и отдал две результативные передачи. «Лилль» завершил чемпионат на пятом месте, набрав 67 очков в 38 матчах.
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