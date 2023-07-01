«Спортинг» получил € 19,67 млн за Леау от «Лилля»

Португальский «Спортинг» получил компенсацию за уход Рафаэла Леау. В 2018 году нападающий в одностороннем порядке расторг контракт со «Спортингом» и перешёл во французский «Лилль».
В эту пятницу «Спортинг» сообщил португальской комиссии по рынку ценных бумаг, что получил от «Лилля» € 19,67 млн в качестве компенсации за расторжение контракта. Об этом пишет «A Bola».
Заметим, что Леау уже в течение трёх с половиной сезонов выступает за итальянский «Милан».
«Спортинг» недоволен полученной выплатой, поскольку в контракте клуба с Леау была указана сумма отступных в размере € 45 млн. Португальская команда намерена добиваться от «Лилля» этой выплаты.
В розыгрыше Серии А сезона-2022/2023 Леау провёл 35 матчей, забил 15 голов и отдал восемь результативных передач.
- 1 июля 2023
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