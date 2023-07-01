Дзюба: после ЧМ-2018 меня знала каждая бабушка. Я не мог выйти из дома — все хотели фото

Нападающий «Локомотива» Артём Дзюба поделился воспоминаниями о чемпионате мира в России в 2018 году, где он в составе национальной команды дошёл до четвертьфинала, забив три мяча по ходу турнира.

«Сперва на домашнем чемпионате мира всё было не очень, в нас особо не верили. Но затем было классно наблюдать, как происходит футбольный бум и все народы объединяются. Наш чемпионат мира заслуженно признали самым крутым. Мы сломали все стереотипы про нашу страну. Это главная победа.

Когда мы поняли, что турнир будет в нашей стране, каждому футболисту было важно попасть в состав сборной России. Была очень важная первая игра с командой Саудовской Аравии. Это было очень страшно, в раздевалке все были напряжены. А потом 5:0 и безумие! И мы поняли, что можем всё!

«Лужники» у меня ассоциируются со сборной Испании: как мы победили их по пенальти, нога Игоря Акинфеева… Помню, как гуляла вся Москва. Это было незабываемо, когда незнакомые люди к тебе доброжелательны.

Тогда было тяжело в плане популярности: я не мог выйти из дома месяца три‑четыре, потому что все хотели сфотографироваться, меня знала каждая бабушка. Я гулял только в закрытом дворе. Мой мир стал узким. Но для меня это не было дискомфортом.

В детстве я также хотел подойти к знаменитым футболистам. И тогда меня кто‑то обидел, не дал автограф — с того времени я пообещал, что никому не откажу в автографе и фотографии. Не буду говорить, кто мне не дал автограф, он мне не простит», — приводит слова Дзюбы Sport24.