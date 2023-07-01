Дзюба: мне нравится участвовать в шоу. Если вам не нравится — не смотрите
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Нападающий «Локомотива» Артём Дзюба высказался о своём участии в различных медиапрограммах.
«Мне нравится участвовать в шоу. Но, дети, смотреть не надо, это 18+! Мы получаем удовольствие от этого со Слуцким. Это всё Слуцкий придумал. В спорте ты не можешь без мата, не донесёшь просто мысль. Ты же не сможешь донести, если скажешь: «Сударь, вы не туда дали пас», — не скажешь, повторюсь. Так нельзя.
Не читаю комментарии к выпускам, а вот Слуцкий читает всё. Он не переживает — мы уже настолько толстокожие, нас не пробить этим. Когда ты в нашей стране футболист, ты должен быть готов ко всему — абсолютно. Скажу так: не нравится — не смотрите», — приводит слова Дзюбы Sport24.
Ранее Дзюба высказался о популярности после чемпионата мира — 2018.
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